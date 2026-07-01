Die Circle-Aktie brach am gestrigen Dienstag um fast -18% ein und setzte damit ihrer desaströse Kursentwicklung der letzten Wochen fort. Was setzte den Stablecoin-Herausgeber so stark unter Druck und wie sollten Anleger auf diese Kursentwicklung reagieren? Ein extrem gefährlicher Wettbewerber Es war eine Nachricht, die einen Schock bei Circle-Aktionären auslöste. Und das völlig zu Recht, denn sie hat das Zeug dazu, das Geschäftsmodell des Stablecoin-Herausgebers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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