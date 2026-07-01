Die Aktie von Circle ist am Dienstag unter Druck geraten. Nach der Ankündigung des neuen Stablecoins "Open USD" (OUSD) durch das Konsortium Open Standard gaben die Papiere des Finanztechnologie-Unternehmens zeitweise um 17 Prozent nach. Investoren fürchten, dass die marktbeherrschende Stellung von USDC durch den neuen Rivalen untergraben werden könnte.Hinter dem neuen Projekt steht ein hochkarätiges Bündnis. Mehr als 140 Unternehmen, darunter Zahlungsriesen wie Visa, Mastercard und Stripe sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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