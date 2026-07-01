Wer auf Amazon ohne die FBA-Logistik des Konzerns verkauft, muss sich auf strengere Regeln einstellen. Der Marktplatz erhöht den Druck auf selbst versendende Händler und setzt dabei verstärkt auf automatisierte Versandprozesse. Das stößt auf Kritik vieler Händler:innen. Amazon-Händler:innen, die ihre Waren selbst versenden und nicht die Logistikdienstleistungen von Amazon in Anspruch nehmen, haben es zunehmend schwerer. Jetzt hat die Shopping-Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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