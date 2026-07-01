Mieterstromspezialist Einhundert Energie realisiert PV-Anlagen mit 6,5 MW Leistung für die Wohnbau Dinslaken. 4.000 Wohnungen erhalten mit der Modernisierung die Option, Mieterstrom zu erhalten. Die Wohnbau Dinslaken GmbH stattet im Rahmen einer groß angelegten Modernisierung rund 4.000 Wohneinheiten in Dinslaken, Duisburg-Walsum und Voerde mit Photovoltaikanlagen aus. Gemeinsam mit dem Energiedienstleister Einhundert Energie GmbH entstehe so eine Gesamtkapazität von 6,5 Megawatt Spitzenleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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