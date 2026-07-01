DJ PTA-News: Frequentis AG: FREQUENTIS für Drohnen-Luftlagebild im unteren Luftraum und militärische UTM-Fähigkeit der Bundeswehr ausgezeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frequentis AG: FREQUENTIS für Drohnen-Luftlagebild im unteren Luftraum und militärische UTM-Fähigkeit der Bundeswehr ausgezeichnet

Markus Bardach - UTM Award

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Wien (pta000/01.07.2026/11:50 UTC+2)

• Frequentis lieferte eine militärtaugliche UTM-Lösung zur Stärkung von Sicherheit, Schutz und Resilienz imunteren Luftraum • Einheitliches "Drohnen-Luftlagebild" unterstützt die Integration bemannter und unbemannter Luftfahrzeuge • Operative Validierung zeigt skalierbare, praxisnahe Einsatzfähigkeit von UAS

Frequentis wurde bei den Seamless Skies Awards in der Kategorie "Safety, Security & Resilience" als Zweitplatzierter ausgezeichnet. Das Projekt stellt ein wegweisendes Luftlagebild im unteren Luftraum sowie eine militärische Lösung für das Uncrewed Traffic Management (UTM) der Deutschen Bundeswehr bereit. Die Auszeichnung würdigt die Fähigkeit von Verteidigungsorganisationen, die schnell wachsende Aktivität unbemannter Luftfahrtsysteme (UAS) sicher steuern zu können, während sie gleichzeitig die operative Kontrolle in komplexen und dynamischen Luftraumumgebungen aufrechterhalten.

Die Lösung wurde entwickelt, um den steigenden Anforderungen an Sicherheit und Schutz gerecht zu werden. Sie überzeugte die Jury insbesondere durch ihre Fähigkeit, ein einheitliches operatives Drohnen-Luftlagebild, strukturierte digitale UTM-Dienste sowie auf Resilienz ausgerichtete Erweiterungen für reale militärische Einsatzbedingungen bereitzustellen.

Die Fähigkeit wurde direkt in der operativen Umgebung validiert - unter Verwendung realer Luftlagedaten und Einsatzabläufe. Von Januar bis Oktober 2025 unterstützte das System mehr als 1.400 Drohnenflüge und demonstrierte damit eine dauerhaft stabile und wiederholbare operative Leistungsfähigkeit. Diese Aktivität zeigt den Wert eines sicheren und vertrauenswürdigen Zugangs zum unteren Luftraum.

Die als serviceorientierte Architektur bereitgestellte Lösung integriert Identifikationsdienste, Flugfreigaben, Geoinformationen, Verkehrsinformationen, Tracking- sowie Wetterdienste. Darüber hinaus umfasst sie verteidigungsrelevante Funktionen wie Konformitätsüberwachung, dynamische Luftraumrekonfiguration, Bereitschaft zur Erkennung nicht-kooperativer UAS sowie Integrationspfade für Counter-UAS-Systeme (C-UAS).

"Diese Anerkennung bei den Seamless Skies Awards spiegelt das Engagement und die Expertise aller Beteiligten wider, die an der Bereitstellung einer resilienten UTM-Lösung in Verteidigungsqualität mitgewirkt haben", sagt Peter Skiczuk, Vice President Defence bei Frequentis. "Sie zeigt, wie Frequentis seine Kunden dabei unterstützt, Sicherheit, Schutz und operative Kontinuität im unteren Luftraum zu stärken und sicherzustellen, dass UAS-Aktivitäten sicher, vorhersehbar und im großen Maßstab integriert werden können."

Die Seamless Skies Awards sind renommierte internationale Auszeichnungen, die herausragende Leistungen im Flugverkehrsmanagement (Air Traffic Management, ATM) sowie im Management des unbemannten Luftverkehrs (UAS Traffic Management, UTM) würdigen. Vergeben werden sie alljährlich von CANSO und Global Airspace Radar.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.600 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

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Aussender: Frequentis AG Innovationsstraße 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Regulierter Markt in Frankfurt Handelsplätze:

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July 01, 2026 05:50 ET (09:50 GMT)