Seit diesem Jahr setzen die Übertragungsnetzbetreiber auf das sogenannte Reifegradverfahren, um Netzanschlüsse für große Batteriespeicher zu vergeben. Seit April läuft die erste Runde. Daran beteiligt sich auch Kajoni mit Projekten, die über eine Leistung mit 750 Megawatt und Kapazität von 3000 Megawattstunden verfügen. Im Gegensatz zum vorherigen Verfahren ist das Reifegradverfahren für die Entwickler von Batteriespeicher-Projekten kotenintensiver. Daher hat sich Green Flexibility nun als kapitalstarker Partner an den Kajoni-Projekten beteiligt, wie das Allgäuer Unternehmen mitteilte. Die Vereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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