Berlin - Unzer, ein europäischen Anbieter von Zahlungs- und Softwarelösungen, hat Isabelle Bénard zur Chief Product & AI Officer (CPAIO) ernannt. In dieser Rolle wird sie die Produktstrategie des Unternehmens verantworten und die Weiterentwicklung von KI-Anwendungen vorantreiben. Damit bringt Unzer Produkt und künstliche Intelligenz noch enger zusammen. Bénard verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Produktmanagement, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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