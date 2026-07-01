© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpaTesla meldet in Europa steigende Juni-Zulassungen, doch Norwegen schwächelt. Deutschland und Großbritannien werden zum Härtetest.Die Neuzulassungen von Tesla-Fahrzeugen stiegen im Juni auf mehreren europäischen Märkten und setzten damit die jüngste Erholung der regionalen Verkäufe des US-amerikanischen Elektrofahrzeugherstellers fort. Die Tesla-Neuzulassungen, ein Indikator für die Verkaufszahlen, haben sich in Frankreich mehr als verdoppelt und stiegen in Dänemark um 39 Prozent und in Schweden um 56 Prozent, wie aus den am Mittwoch vom französischen Automobilverband PFA, dem dänischen Statistikamt bilstatistik.dk und Mobility Sweden veröffentlichten Daten zum Vergleich mit dem Vorjahr …
Enthaltene Werte: US88160R1014Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE