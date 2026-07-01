München - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind bereits vor dem Ende des Tankrabatts deutlich gestiegen. Der ADAC teilte mit, dass die Preise für Super E10 am 30. Juni auf 1,923 Euro je Liter kletterten, was einem Anstieg von 6,2 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Diesel verteuerte sich um 7,5 Cent auf 1,859 Euro je Liter.



Der ADAC kritisierte das Vorgehen der Mineralölkonzerne scharf. Die Rohölpreise seien stabil geblieben und das Preisniveau an den Zapfsäulen gelte ohnehin als überteuert, so der Automobilklub.



Im Vergleich zur Vorwoche stiegen die Preise für Super E10 um 10,6 Cent und für Diesel um 12,8 Cent. Der ADAC sieht angesichts der vorgezogenen Rücknahme des Tankrabatts keine Rechtfertigung für weitere Preiserhöhungen. Das Preisniveau sei seit Einführung des Österreich-Modells überhöht, und der Tankrabatt sei bereits vorzeitig von den Konzernen beendet worden.



Auf Monatssicht sanken die Kraftstoffpreise im Juni im Vergleich zum Mai deutlich. Super E10 kostete im Monatsmittel 1,870 Euro, 11,3 Cent weniger als im Mai. Diesel war im Juni mit 1,818 Euro je Liter um 17,3 Cent günstiger. Der Rückgang der Preise wurde hauptsächlich durch den gesunkenen Rohölpreis verursacht, der von knapp unter 100 US-Dollar auf etwa 73 US-Dollar fiel.





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