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WKN: 909386 | ISIN: US9001487019 | Ticker-Symbol: GBKB
Frankfurt
01.07.26 | 08:03
2,640 Euro
-1,49 % -0,040
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ADR 5-Tage-Chart
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2,6402,94014:29
Dow Jones News
01.07.2026 13:33 Uhr
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Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices

DJ Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices 

Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD) 
Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices 
01-Jul-2026 / 12:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TO: Investment Community 
FROM: Garanti BBVA / Investor Relations 
SUBJECT: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices 
 
DATE: June 30, 2026 

The Redemption prices of the brokerage houses warrants issued by Türkiye Garanti Bankasi A.S. with a maturity date of 
Jun 30,2026 are given in the table below 

                              Underlying Warrant      Underlying Benchmark  Maturity 
Short Code  Long Code            ISIN     asset type type  Multiplier maturity settlement  Price 
                                             value 
 
 
UDGEZ.V    USDC3006260045.50TGB0000001NA  TRWGRAN05XXX USDTRY   Call  1     46,6170        1,12 
 
UDGFA.V    USDC3006260047.00TGB0000001NA  TRWGRAN05XXX USDTRY   Call  1     46,6170        0,00 
 
UDGFB.V    USDC3006260048.50TGB0000001NA  TRWGRAN05XXX USDTRY   Call  1     46,6170        0,00 
 
UDGFC.V    USDC3006260050.00TGB0000001NA  TRWGRAN05XXX USDTRY   Call  1     46,6170        0,00 
 
UDGUS.V    USDP3006260047.00TGB0000001NA  TRWGRAN05XXX USDTRY   Put   1     46,6170        0,38 
 
UDGUT.V    USDP3006260046.00TGB0000001NA  TRWGRAN05XXX USDTRY   Put   1     46,6170        0,00 
 
UDGUU.V    USDP3006260045.50TGB0000001NA  TRWGRAN05XXX USDTRY   Put   1     46,6170        0,00 
 
EXGER.V    EUUSXC3006260001.21TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD   Call  1     1,1398        0,00 
 
EXGES.V    EUUSXC3006260001.18TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD   Call  1     1,1398        0,00 
 
EXGET.V    EUUSXC3006260001.15TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD   Call  1     1,1398        0,00 
 
EXGEU.V    EUUSXC3006260001.12TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD   Call  1     1,1398        0,92 
 
EXGUS.V    EUUSXP3006260001.18TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD   Put   1     1,1398        1,87 
 
EXGUT.V    EUUSXP3006260001.15TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD   Put   1     1,1398        0,48 
 
EXGUU.V    EUUSXP3006260001.12TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD   Put   1     1,1398        0,00 
 
EXGUV.V    EUUSXP3006260001.09TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD   Put   1     1,1398        0,00 
 
AXGBR.V    XAUSXC3006265250.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Call  0,0002   4.041,26       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGBS.V    XAUSXC3006265000.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Call  0,0002   4.041,26       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGBT.V    XAUSXC3006264750.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Call  0,0002   4.041,26       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGBU.V    XAUSXC3006264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Call  0,0002   4.041,26       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGBV.V    XAUSXC3006264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Call  0,0002   4.041,26       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGBY.V    XAUSXC3006264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Call  0,0002   4.041,26       0,38 
                              ALTIN 
 
 
AXGRN.V    XAUSXP3006264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Put   0,0002   4.041,26       4,27 
                              ALTIN 
 
 
AXGRO.V    XAUSXP3006264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Put   0,0002   4.041,26       1,94 
                              ALTIN 
 
 
AXGRP.V    XAUSXP3006264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Put   0,0002   4.041,26       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGRR.V    XAUSXP3006263750.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Put   0,0002   4.041,26       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AXGRS.V    XAUSXP3006263500.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Put   0,0002   4.041,26       0,00 
                              ALTIN 
 
 
AGGBU.V    AGUSDC3006260075.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    59,8906        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGBV.V    AGUSDC3006260072.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    59,8906        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGBY.V    AGUSDC3006260070.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    59,8906        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGBZ.V    AGUSDC3006260068.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    59,8906        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGCA.V    AGUSDC3006260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    59,8906        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGCB.V    AGUSDC3006260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    59,8906        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGCC.V    AGUSDC3006260055.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call  0,02    59,8906        4,56 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRH.V    AGUSDP3006260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,02    59,8906        4,76 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRI.V    AGUSDP3006260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,02    59,8906        0,10 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRJ.V    AGUSDP3006260055.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,02    59,8906        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRK.V    AGUSDP3006260050.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,02    59,8906        0,00 
                              GÜMÜS 
 
 
AGGRL.V    AGUSDP3006260045.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put   0,02    59,8906        0,00 
                              GÜMÜS

Payment related to the warrants will be made by Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) on Jul 03,2026

*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board's Communiqué, Serial II Nr.15.1, that it exactly reflects the information we received; that the information complies with our records, books and documents; that we did our best to obtain the correct and complete information relative to this subject and that we are responsible for the declarations made in this regard.

Yours sincerely,

Garanti BBVA

Contact Garanti BBVA Investor Relations:

Tel: +90 212 318 2352

Fax: +90 212 216 5902

E-mail: investorrelations@garantibbva.com.tr

www.garantibbvainvestorrelations.com

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News

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ISIN:     US9001487019 
Category Code: MSCL 
TIDM:     TGBD 
LEI Code:   5493002XSS7K7RHN1V37 
Sequence No.: 434496 
EQS News ID:  2357986 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 07:01 ET (11:01 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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