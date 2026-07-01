DJ Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices
Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD) Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices 01-Jul-2026 / 12:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TO: Investment Community FROM: Garanti BBVA / Investor Relations SUBJECT: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices DATE: June 30, 2026 The Redemption prices of the brokerage houses warrants issued by Türkiye Garanti Bankasi A.S. with a maturity date of Jun 30,2026 are given in the table below Underlying Warrant Underlying Benchmark Maturity Short Code Long Code ISIN asset type type Multiplier maturity settlement Price value UDGEZ.V USDC3006260045.50TGB0000001NA TRWGRAN05XXX USDTRY Call 1 46,6170 1,12 UDGFA.V USDC3006260047.00TGB0000001NA TRWGRAN05XXX USDTRY Call 1 46,6170 0,00 UDGFB.V USDC3006260048.50TGB0000001NA TRWGRAN05XXX USDTRY Call 1 46,6170 0,00 UDGFC.V USDC3006260050.00TGB0000001NA TRWGRAN05XXX USDTRY Call 1 46,6170 0,00 UDGUS.V USDP3006260047.00TGB0000001NA TRWGRAN05XXX USDTRY Put 1 46,6170 0,38 UDGUT.V USDP3006260046.00TGB0000001NA TRWGRAN05XXX USDTRY Put 1 46,6170 0,00 UDGUU.V USDP3006260045.50TGB0000001NA TRWGRAN05XXX USDTRY Put 1 46,6170 0,00 EXGER.V EUUSXC3006260001.21TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD Call 1 1,1398 0,00 EXGES.V EUUSXC3006260001.18TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD Call 1 1,1398 0,00 EXGET.V EUUSXC3006260001.15TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD Call 1 1,1398 0,00 EXGEU.V EUUSXC3006260001.12TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD Call 1 1,1398 0,92 EXGUS.V EUUSXP3006260001.18TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD Put 1 1,1398 1,87 EXGUT.V EUUSXP3006260001.15TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD Put 1 1,1398 0,48 EXGUU.V EUUSXP3006260001.12TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD Put 1 1,1398 0,00 EXGUV.V EUUSXP3006260001.09TGB0000001NA TRWGRAN06XXX EURUSD Put 1 1,1398 0,00 AXGBR.V XAUSXC3006265250.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Call 0,0002 4.041,26 0,00 ALTIN AXGBS.V XAUSXC3006265000.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Call 0,0002 4.041,26 0,00 ALTIN AXGBT.V XAUSXC3006264750.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Call 0,0002 4.041,26 0,00 ALTIN AXGBU.V XAUSXC3006264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Call 0,0002 4.041,26 0,00 ALTIN AXGBV.V XAUSXC3006264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Call 0,0002 4.041,26 0,00 ALTIN AXGBY.V XAUSXC3006264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Call 0,0002 4.041,26 0,38 ALTIN AXGRN.V XAUSXP3006264500.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Put 0,0002 4.041,26 4,27 ALTIN AXGRO.V XAUSXP3006264250.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Put 0,0002 4.041,26 1,94 ALTIN AXGRP.V XAUSXP3006264000.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Put 0,0002 4.041,26 0,00 ALTIN AXGRR.V XAUSXP3006263750.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Put 0,0002 4.041,26 0,00 ALTIN AXGRS.V XAUSXP3006263500.00TGB00.0002NA TRWGRAN06XXX FLEXO ONS Put 0,0002 4.041,26 0,00 ALTIN AGGBU.V AGUSDC3006260075.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 59,8906 0,00 GÜMÜS AGGBV.V AGUSDC3006260072.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 59,8906 0,00 GÜMÜS AGGBY.V AGUSDC3006260070.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 59,8906 0,00 GÜMÜS AGGBZ.V AGUSDC3006260068.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 59,8906 0,00 GÜMÜS AGGCA.V AGUSDC3006260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 59,8906 0,00 GÜMÜS AGGCB.V AGUSDC3006260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 59,8906 0,00 GÜMÜS AGGCC.V AGUSDC3006260055.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Call 0,02 59,8906 4,56 GÜMÜS AGGRH.V AGUSDP3006260065.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,02 59,8906 4,76 GÜMÜS AGGRI.V AGUSDP3006260060.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,02 59,8906 0,10 GÜMÜS AGGRJ.V AGUSDP3006260055.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,02 59,8906 0,00 GÜMÜS AGGRK.V AGUSDP3006260050.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,02 59,8906 0,00 GÜMÜS AGGRL.V AGUSDP3006260045.00TGB0000.02NA TRWGRAN07XXX FLEXO ONS Put 0,02 59,8906 0,00 GÜMÜS
Payment related to the warrants will be made by Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) on Jul 03,2026
*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board's Communiqué, Serial II Nr.15.1, that it exactly reflects the information we received; that the information complies with our records, books and documents; that we did our best to obtain the correct and complete information relative to this subject and that we are responsible for the declarations made in this regard.
Yours sincerely,
Garanti BBVA
Contact Garanti BBVA Investor Relations:
Tel: +90 212 318 2352
Fax: +90 212 216 5902
E-mail: investorrelations@garantibbva.com.tr
www.garantibbvainvestorrelations.com
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ISIN: US9001487019 Category Code: MSCL TIDM: TGBD LEI Code: 5493002XSS7K7RHN1V37 Sequence No.: 434496 EQS News ID: 2357986 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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July 01, 2026 07:01 ET (11:01 GMT)