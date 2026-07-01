Zürich - Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange hat im Juni 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich zugenommen. Auch über das gesamte erste Semester liegen die Zahlen im Plus. Insgesamt zogen die Umsätze im Berichtsmonat im Vorjahresvergleich um knapp 39 Prozent auf 116,8 Milliarden Franken an, wie die Börsenbetreiberin am Mittwoch mitteilte. Der kumulierte Handelsumsatz im bisherigen Jahresverlauf summiert sich damit auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab