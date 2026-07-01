Antwerpen - Bei einem Brand in einem zehnstöckigen Wohnhaus im belgischen Antwerpen sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt, wie die Behörden mitteilten.
Die belgische Polizei teilte mit, dass das Feuer am Mittwoch kurz vor 10:00 Uhr im achten Stock des Gebäudes im Stadtteil Linkeroever ausbrach. Dichter Rauch drang aus dem Gebäude, was die Evakuierung erschwerte. Der Brand war am Mittag noch nicht gelöscht.
Mehr als 200 Menschen leben in dem Wohnblock. Die Feuerwehr durchsuchte die Wohnungen nach möglichen Opfern, da sich der Rauch schnell im Gebäude ausbreitete. Die Polizei gab an, es sei noch zu früh, um die Brandursache zu identifizieren.
Die belgische Polizei teilte mit, dass das Feuer am Mittwoch kurz vor 10:00 Uhr im achten Stock des Gebäudes im Stadtteil Linkeroever ausbrach. Dichter Rauch drang aus dem Gebäude, was die Evakuierung erschwerte. Der Brand war am Mittag noch nicht gelöscht.
Mehr als 200 Menschen leben in dem Wohnblock. Die Feuerwehr durchsuchte die Wohnungen nach möglichen Opfern, da sich der Rauch schnell im Gebäude ausbreitete. Die Polizei gab an, es sei noch zu früh, um die Brandursache zu identifizieren.
© 2026 dts Nachrichtenagentur