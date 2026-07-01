Der wachsende Einsatz von Solarstrom in Deutschland und Europa hat dämpfende Auswirkungen auf den Börsenstrompreis. Das Fraunhofer ISE hat den Effekt insbesondere im März und April 2026 beobachtet. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa ist die Solarstromerzeugung auf dem Vormarsch. Das geht aus Erhebungen des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme (ISE) hervor. Demnach stieg das Volumen des PV-Stroms bezogen auf die öffentliche Nettostromerzeugung der EU - dem Strommix, der tatsächlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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