Der japanische Autobauer Toyota gehört seit langem zu den wichtigsten Investoren des kalifornischen Flugtaxi-Entwicklers Joby Aviation. Nun treten beide Unternehmen in eine neue Phase der Zusammenarbeit und gründen ein Gemeinschaftsunternehmen für die Produktion von Lufttaxis. Toyota engagiert sich bereits seit 2019 bei Joby. War es zunächst Know-how, dass die Japaner in die Kooperation einbrachten, folgte 2020 ein erstes Investment über 394 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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