FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistischere Einschätzungen vom Analysehaus Kepler Cheuvreux haben am Dienstag Aktien deutscher Lastwagenhersteller beflügelt. Traton gewannen am Vormittag 1,4 Prozent auf 35,90 Euro. Daimler Truck legten um 1,8 Prozent auf 43,26 Euro zu.

Analyst Alexandre Raverdy gab sein bisher negatives "Reduce"-Votum für beide Titel auf. Traton stuft er nun mit "Hold" ein, bei Daimler Truck rät er gleich zum Kauf. Der Experte verwies auf eine Erholung der Märkte in Nordamerika und Europa, wovon beide Unternehmen profitierten. Für Traton hob er sein Kursziel von 25 auf 37 Euro an, für Daimler Truck von 40 auf 52 Euro.

Raverdy zufolge sollte bei Daimler Truck auch die Börsennotierung von Archion Schritt für Schritt Wertpotenzial freisetzen. Archion ist ein Nutzfahrzeughersteller, der aus einer Daimler-Truck-Tochter und einer Toyota -Einheit formiert wurde und vor allem im asiatischen Markt unterwegs ist.

Bei Traton mahne gleichwohl die China-Strategie nach wie vor zur Vorsicht, hieß es weiter. Eine schwächere Umwandlung von Gewinn in verfügbares Barvermögen (cash conversion) und ein höheres Schulden-Niveau verringerten im Vergleich mit den Wettbewerbern die Spielräume für Ausschüttungen an die Aktionäre./ajx/jha/

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