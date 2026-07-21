Der Nutzfahrzeug-Riese Daimler Truck schlägt einen neuen strategischen Weg ein und baut sein Geschäft mit militärischen Fahrzeugen deutlich aus. Eine neue Kooperation für einen lukrativen Großauftrag in Belgien sorgt an der Börse für spürbaren Optimismus: Die Aktie legte im heutigen Handel um knapp 2,1 Prozent zu und notiert aktuell bei 43,31 Euro.Großauftrag über 1.000 MilitärfahrzeugeGemeinsam mit den Rüstungsunternehmen Lambert Defence und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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