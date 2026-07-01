Bei der Aktie von Bloom Energy zeichnet sich im vorbörslichen Handel erneut satte Kursgewinne ab. Der Grund für die positive Stimmung beim Spezialisten für stationäre Brennstoffzellen-Lösungen ist eine erweiterte Zusammenarbeit mit Brookfield, die eine Verfünffachung des bisherigen Deal-Volumens vorsieht.Das Wichtigste kurz und knapp• Bloom Energy profitiert vom Ausbau der KI-Infrastruktur• Erweiterte Zusammenarbeit spricht für die Technologie des Unternehmens• Aktie hat sich im KI-Boom vervielfachtBrookfield ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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