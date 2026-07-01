Der Kursverlauf von Bloom Energy gleicht in den letzten Tagen einer wilden Achterbahnfahrt. Nach einem scharfen Rücksetzer zum Ende der vergangenen Woche bestimmen in der neuen Woche schon wieder die Bullen das Geschehen. Am Mittwoch geht es vorbörslich um weitere knapp +9% nach oben. Was steckt hinter der plötzlichen Trendwende und was bedeutet sie für den Aktienkurs? Brookfield verfünffacht den Finanzierungsrahmen Für positive Laune sorgt die Meldung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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