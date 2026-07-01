Die Deutsche-Telekom-Aktie zeigt sich heute wieder etwas stärker. Nach dem deutlichen Kursrutsch der vergangenen Tage ist das zunächst ein positives Signal. Die Ausgangslage bleibt jedoch angespannt, denn mehrere wichtige Unterstützungen wurden zuvor klar gebrochen. Zwei Faktoren belasten die Aktie Belastet wird die Deutsche Telekom derzeit vor allem durch zwei Themen. Zum einen sorgen die Spekulationen über eine mögliche vollständige Verschmelzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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