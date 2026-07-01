Die Siemens-Energy-Aktie zeigt nach dem jüngsten Rücksetzer wieder deutliche Stärke. Vom Bereich um 142 € konnte eine kräftige Gegenbewegung gestartet werden. Nun nähert sich der Kurs jedoch einer wichtigen charttechnischen Zone, an der sich zeigen dürfte, ob die Erholung weitergehen kann. Operativ bleibt die Nachfrage stark Fundamental bleibt Siemens Energy weiterhin gut unterstützt. Das Unternehmen profitiert stark von der weltweit steigenden Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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