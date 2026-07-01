Dem Volkswagen-Konzern geht es schlecht. Nun will der Vorstand 100.000 Jobs streichen und vier Werke dicht machen (auch das Werk Zwickau in Sachsen, siehe Foto oben, steht wohl auf der Aus-Liste), einschließlich des Audi-Produktionsstandorts in Neckarsum. Traditionell hat VW ein Kostenproblem, was zum Teil auch daran liegt, dass das Land Niedersachsen mit 20 Prozent der Stimmrechte beteiligt und bei wichtigen Konzernentscheidungen eine Mehrheit von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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