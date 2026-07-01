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PANDION veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025



01.07.2026 / 14:15 CET/CEST

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PANDION veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von 846,1 Mio. Euro infolge umfangreicher Projektübergaben, vorläufiges Betriebsergebnis von 17,3 Mio. Euro

Gesamtleistung liegt aufgrund hoher Bestandsabgänge aus Projektübergaben sowie Wertberichtigungen bei 367,8 Mio. Euro

Vorläufiges Ergebnis vor Steuern von -69,0 Mio. Euro insbesondere durch bewertungsbedingte Belastungen, Rückstellungsbildung und weiterhin hohe projektbezogene Finanzierungsaufwendungen geprägt Köln, 01.07.2026 - Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289XXX), ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025. Demnach liegen die vorläufigen Umsatzerlöse bei 846,1 Mio. Euro (Vj.: 126,5 Mio. Euro). Der deutliche Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Übergabe des Gewerbeprojekts PANDION OFFICEHOME Soul in München sowie zweier Wohnungsbauprojekte in Düsseldorf (PANDION Albertussee und PANDION Next), eines Projekts in Berlin (PANDION Midtown 4.BA) und aus Resteinheiten weiterer Projekte. Die Bestandsveränderung im Geschäftsjahr lag bei -478,3 Mio. Euro. Dies ist auf umfangreiche Übergaben (insb. PANDION OFFICEHOME Soul in München) zurückzuführen, die die fortgesetzten, ebenfalls umfangreichen Bautätigkeiten in einer Vielzahl von Projekten deutlich überstiegen. Zusätzlich wirkten sich Wertberichtigungen auf ausgewählte Gewerbeprojekte belastend aus. Diese stehen im Zusammenhang mit dem weiterhin herausfordernden Marktumfeld für gewerbliche Immobilien, insbesondere infolge veränderter Bewertungsparameter, gestiegener Finanzierungskosten und verzögerter Transaktionsmärkte. Die endgültige Höhe der Wertberichtigungen steht noch unter dem Vorbehalt der Bestätigung im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Gesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich Bestandsveränderungen) reduzierte sich dementsprechend auf vorläufiger Basis auf 367,8 Mio. Euro (Vj.: 452,3 Mio. Euro). Das vorläufige Betriebsergebnis (Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern) belief sich auf 17,3 Mio. Euro (Vj. 87,1 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses, das insbesondere durch projektbezogene Finanzierungsaufwendungen geprägt war, beläuft sich das Ergebnis vor Ertragsteuern auf -69,0 Mio. Euro (Vj. 1,2 Mio. Euro). Auf Basis der aktuellen Planung und unter der Annahme der planmäßigen Umsetzung der vorgesehenen Projektverkäufe, Vermietungsaktivitäten und Finanzierungsmaßnahmen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 wieder ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern. Der Konzernabschluss 2025 befindet sich derzeit in finaler Abstimmung und der Geschäftsbericht 2025 wird Ende Juli 2026 auf der Unternehmenswebsite im Bereich Investor Relations veröffentlicht werden. Im Anschluss an die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 lädt PANDION zur halbjährlichen Investoren-Telefonkonferenz ein. Diese findet am Dienstag, den 4. August 2026, um 11:30 Uhr statt. Vorstand und Management werden die Geschäftsentwicklung, die finalen Finanzkennzahlen sowie den Ausblick erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen. Die Einwahldaten werden rechtzeitig vor der Telefonkonferenz auf der Unternehmenswebsite im Bereich Investor Relations veröffentlicht. Pressekontakt: PANDION AG

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IR.on AG

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