von pv magazine USA Laut einem Bericht von Reuters, der sich auf anonyme Quellen mit Kenntnis der Pläne beruft, arbeiten Beamte der Trump-Regierung Berichten zufolge an einem Verbot von Solarwechselrichtern chinesischer Hersteller. Die vorgeschlagenen Beschränkungen, die derzeit von der Federal Communications Commission ausgearbeitet werden, würden den Einsatz von in China hergestellten Wechselrichtern in Energieprojekten innerhalb der Vereinigten Staaten untersagen und könnten bereits noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Quellen zufolge wird die Maßnahme als Reaktion auf wachsende Bedenken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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