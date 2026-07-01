Der Künstliche Intelligenz Index konnte zuletzt wieder etwas Boden gut machen. Der Trend hin zu immer höheren Investitionen in KI hält an. Auch Technologieriesen wie Microsoft schieben dabei mächtig an. So erhöht der US-Technologiekonzern seine Ausgaben für KI-Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen.Kurzusammenfassung• Microsoft baut seine KI-Infrastruktur in Deutschland weiter aus und plant ein viertes Rechenzentrum im Rheinischen Revier, diesmal in Grevenbroich.• Die Investitionen sollen den Strukturwandel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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