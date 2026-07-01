DJ Aus BASF Coatings wird Surventis - BASF hält nur noch 40 Prozent

DOW JONES--Die ausgegliederte Lacksparte von BASF firmiert ab sofort unter dem Namen Surventis. Die bisherige BASF Coatings startete am Mittwoch wie geplant als eigenständige Gesellschaft. Der Hersteller von Automobil- und Reparaturlacken sowie Oberflächentechnik gehört damit zu 60 Prozent Fonds, die von Carlyle in Partnerschaft mit der Qatar Investment Authority verwaltet werden. 40 Prozent hält weiter der frühere Mutterkonzern, der den Teilverkauf im vergangenen Oktober einfädelte. BASF fließen jetzt vor Steuern 5,8 Milliarden Euro zu.

Die Gesellschaft mit rund 3,9 Milliarden Euro Jahresumsatz und etwa 10.700 Beschäftigten hat ihren Sitz in Münster. Die neue Unternehmensführung um Jens Luehring hat die Aufgabe, Surventis bis 2027 börsenfähig zu machen.

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July 01, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)

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