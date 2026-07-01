Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) haben heute eine - noch vorläufige - Bilanz zum deutschen Bruttostromverbrauch in den ersten sechs Monaten dieses Jahres vorgelegt. Den Zahlen zufolge haben erneuerbare Energien in diesem Zeitraum fast 58 Prozent Anteil erreicht - ein neuer Rekordwert und eine Steigerung um fast drei Prozentpunkte gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (55,2 Prozent). Im ersten Halbjahr 2024 waren es 57,4 Prozent. Der Bruttostromverbrauch betrug 262,4 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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