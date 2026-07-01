Berlin - Der Unternehmer und Regierungsberater Harald Christ hat sich offen für höhere Steuern gezeigt. "Menschen, die sehr viel verdienen - und dazu gehöre auch ich -, könnten durchaus auch etwas höhere Steuern verkraften", sagte Christ dem "Focus". Voraussetzung sei, dass die zusätzlichen Einnahmen dazu beitrügen, Deutschland wieder wettbewerbsfähiger zu machen.
Bei der Erbschaftsteuer hingegen warnt Christ vor einer zu starken Belastung von sogenannten Familienunternehmen. Die Politik müsse verhindern, dass die Steuer "den Ausverkauf des deutschen Mittelstands an ausländische Investoren begünstigt". Bestimmte Härtefallausnahmen und Auslegungen, die möglicherweise nicht im Sinne des Gesetzgebers genutzt würden, könne man jedoch kritisch überprüfen.
Christ fordert die Bundesregierung zu verlässlicheren Rahmenbedingungen für private Investitionen auf. Viele Firmen verfügten über ausreichend Geld und seien grundsätzlich bereit zu investieren, warteten aber auf Klarheit über die Körperschaftssteuer und Reformen. "Wir erleben gerade quasi einen Investitionsstreik", sagte Christ.
Bei der Erbschaftsteuer hingegen warnt Christ vor einer zu starken Belastung von sogenannten Familienunternehmen. Die Politik müsse verhindern, dass die Steuer "den Ausverkauf des deutschen Mittelstands an ausländische Investoren begünstigt". Bestimmte Härtefallausnahmen und Auslegungen, die möglicherweise nicht im Sinne des Gesetzgebers genutzt würden, könne man jedoch kritisch überprüfen.
Christ fordert die Bundesregierung zu verlässlicheren Rahmenbedingungen für private Investitionen auf. Viele Firmen verfügten über ausreichend Geld und seien grundsätzlich bereit zu investieren, warteten aber auf Klarheit über die Körperschaftssteuer und Reformen. "Wir erleben gerade quasi einen Investitionsstreik", sagte Christ.
© 2026 dts Nachrichtenagentur