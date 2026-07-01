Der Energiewende Index, in dem mit Verbio, Vestas, Energiekontor, SolarEdge, Linde, Air Liquide und Ørsted sieben Spezialisten aus dem Bereich Erneuerbare Energien vertreten sind, konnte zuletzt wieder etwas zulegen. Das Marktsentiment hellt sich etwas auf. Zudem gibt es aus Deutschland einen neuen Rekord zu vermelden.So ist der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch in Deutschland im ersten Halbjahr auf einen Rekordwert von 58 Prozent gestiegen. Im Vorjahreszeitraum hatte die Quote noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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