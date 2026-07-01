BMW hat am Dienstag in Spartanburg (USA) die neue Generation seines Flaggschiff-SUVs X5 vorgestellt. Das Modell wird in allen Antriebsvarianten erhältlich sein - als vollelektrisches Fahrzeug, Plug-in-Hybrid und als Verbrenner. Darüber hinaus soll ab 2028 sogar eine Brennstoffzellen-Version gebaut werden. Die Aktie goutiert den Rollout mit Kursgewinnen.Die Produktion des X5 soll im August 2026 starten, die ersten Auslieferungen an Kunden werden gegen Jahresende erwartet. Die vollelektrische Variante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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