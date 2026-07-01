© Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++BYD hat im zweiten Quartal wohl mehr Elektroautos verkauft als Tesla - während der Heimatmarkt schwächelt, springt das Exportgeschäft um 95 Prozent. Das Rennen um die Weltspitze geht in die nächste Runde.BYD steht kurz davor, Tesla als weltgrößten Verkäufer rein elektrischer Fahrzeuge wieder zu überholen. Im zweiten Quartal lieferte der chinesische Hersteller 557.090 Batterieelektrofahrzeuge aus - eine Zahl, die nach Analystenschätzungen ausreichen dürfte, um den US-Konkurrenten zu übertreffen. Tesla wird seine Auslieferungszahlen voraussichtlich in der kommenden Woche melden, mit einem erwarteten Absatz von rund 396.500 Fahrzeugen. Die Aktie von BYD fiel in Hongkong um 0,7 Prozent und …
Enthaltene Werte: US05606L1008,US88160R1014Den vollständigen Artikel lesen
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