Volkswagen prüft erstmals ernsthaft, in China entwickelte Modelle nach Europa zu holen und später auch hierzulande zu bauen. Der Schritt würde mit einem jahrzehntealten Konzernprinzip brechen - und könnte zum Blaupause-Fall für die gesamte deutsche Autobranche werden. Der Wolfsburger Autobauer steht vor einer strategischen Weichenstellung, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Nach Angaben mehrerer Konzerninsider lässt Volkswagen derzeit prüfen, ob China-Modelle der Kernmarke künftig auch in Europa verkauft und produziert werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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