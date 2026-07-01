Ab Januar 2028 will Playstation keine neuen Spiele mehr auf Discs verkaufen, sondern nur in digitalen Formaten. Das ist ein gravierender Schritt für viele Gamer - nicht nur, weil das gebrauchten Spielen einen Riegel vorschiebt. Die Nachricht kommt plötzlich und war trotzdem abzusehen: Per Blog-Post verkündet Playstation, dass neue Spiele ab Januar 2028 nicht mehr auf Discs veröffentlicht werden. Stattdessen sollen Games nur noch über den Playstation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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