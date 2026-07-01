Luzern - Die neu gegründete Helvero eHealth Group AG mit Sitz in Luzern übernimmt per 1. Juli 2026 die Compass IT AG, Anbieterin des erfolgreichen Praxisinformationssystems ePaad und der Gesundheitsdaten-Plattform Secure2Go. Simon Meier, übernimmt die Geschäftsführung. Firmengründer Nicolas Schweizer zieht sich nach über 20 Jahren aus der operativen Verantwortung zurück. Die Transaktion der Helvero eHealth Group ist ebenso eine langfristige Nachfolgelösung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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