Der Anteil der erneuerbaren Energien an der öffentlichen Nettostromerzeugung lag im ersten Halbjahr 2026 bei 61,8 Prozent und damit auf einem ähnlichen Niveau wie im ersten Halbjahr 2025, als er bei 61,3 Prozent lag, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Auswertung von Energy-Charts am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hervorgeht. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Last, was den Stromverbrauch und die Verluste bei der Stromübertragung mit einschließt, stieg von 55 auf 58,5 Prozent. Dies sei ein neuer Rekord. Nach Angaben von Energy-Charts speisten Photovoltaik-Anlagen 43,2 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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