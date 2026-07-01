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WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN
Xetra
01.07.26 | 17:35
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Dow Jones News
01.07.2026 17:09 Uhr
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(2)

PTA-DD: Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Leverkusen (pta000/01.07.2026/16:35 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                               Jeffrey and Laura Ubben 2000 Trust 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                         In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                         Jeffrey Ubben 
                                         Aufsichtsrat 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                               Bayer Aktiengesellschaft 
b)      LEI                               549300J4U55H3WP1XT59 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments     Aktie 
        Kennung                             DE000BAY0017 
b)      Art des Geschäfts                        Kauf 
c)      Preis(e)                             Volumen 
        46,63378 EUR                           606,23914 EUR 
        46,67459 EUR                           3.640,61802 EUR 
        45,90 EUR                            8.170,20 EUR 
        45,94 EUR                            7.671,98 EUR 
        46,14 EUR                            8.305,20 EUR 
        46,14 EUR                            10.150,80 EUR 
        45,88 EUR                            15.507,44 EUR 
        45,88 EUR                            3.303,36 EUR 
        46,16 EUR                            10.062,88 EUR 
        46,16 EUR                            6.647,04 EUR 
        46,31743 EUR                           926,3486 EUR 
        46,43449 EUR                           2.089,55205 EUR 
        46,44315 EUR                           2.693,7027 EUR 
        46,43933 EUR                           882,34727 EUR 
        46,7553 EUR                           3.085,8498 EUR 
        46,63358 EUR                           1.725,44246 EUR 
        46,64252 EUR                           3.404,90396 EUR 
        46,6332 EUR                           3.404,2236 EUR 
        46,70901 EUR                           3.129,50367 EUR 
        46,80022 EUR                           3.463,21628 EUR 
        46,77906 EUR                           3.976,2201 EUR 
        47,85 EUR                            6.890,40 EUR 
        47,85 EUR                            6.890,40 EUR 
        47,85 EUR                            4.976,40 EUR 
        47,805 EUR                            25.814,70 EUR 
        47,56239 EUR                           5.279,42529 EUR 
        47,51 EUR                            51.168,27 EUR 
        47,25 EUR                            15.072,75 EUR 
        46,9206 EUR                           1.266,8562 EUR 
        46,51 EUR                            12.976,29 EUR 
        46,66358 EUR                           4.013,06788 EUR 
        46,7051 EUR                           3.549,5876 EUR 
        46,66 EUR                            28.182,64 EUR 
        46,66 EUR                            186,64 EUR 
        47,00738 EUR                           423,06642 EUR 
        47,04894 EUR                           1.317,37032 EUR 
        47,05817 EUR                           423,52353 EUR 
        47,06388 EUR                           2.070,81072 EUR 
        47,08554 EUR                           2.354,277 EUR 
        47,11581 EUR                           612,50553 EUR 
        47,20147 EUR                           1.416,0441 EUR 
        47,21883 EUR                           3.069,22395 EUR 
        47,22007 EUR                           708,30105 EUR 
        47,14048 EUR                           3.394,11456 EUR 
        47,12119 EUR                           2.073,33236 EUR 
        47,00639 EUR                           2.397,32589 EUR 
        47,00717 EUR                           1.034,15774 EUR 
        47,03 EUR                            21.257,56 EUR 
        47,05265 EUR                           1.223,3689 EUR 
        47,09337 EUR                           1.318,61436 EUR 
        47,09436 EUR                           1.507,01952 EUR 
        47,06169 EUR                           1.741,28253 EUR 
        47,1263 EUR                           1.649,4205 EUR 
        47,12153 EUR                           1.602,13202 EUR 
        47,14375 EUR                           1.697,175 EUR 
        47,12754 EUR                           1.837,97406 EUR 
        47,09796 EUR                           1.695,52656 EUR 
        47,77 EUR                            36.018,58 EUR 
        47,77 EUR                            5.350,24 EUR 
        47,1015 EUR                           2.166,669 EUR 
        47,12573 EUR                           1.649,40055 EUR 
        47,13298 EUR                           2.168,11708 EUR 
        47,18016 EUR                           1.651,3056 EUR 
        47,18016 EUR                           2.264,64768 EUR 
        47,22 EUR                            1.605,48 EUR 
        47,25731 EUR                           1.370,46199 EUR 
        47,25731 EUR                           850,63158 EUR 
        47,31557 EUR                           1.656,04495 EUR 
        47,31534 EUR                           757,04544 EUR 
        47,24783 EUR                           1.700,92188 EUR 
        47,25043 EUR                           1.228,51118 EUR 
        47,26253 EUR                           1.654,18855 EUR 
        47,42199 EUR                           1.090,70577 EUR 
        47,73 EUR                            13.221,21 EUR 
        47,72173 EUR                           524,93903 EUR 
        47,455 EUR                            12.243,39 EUR 
        47,80929 EUR                           4.446,26397 EUR 
        47,78091 EUR                           860,05638 EUR 
        47,395 EUR                            15.308,585 EUR 
        47,53582 EUR                           1.235,93132 EUR 
        48,12 EUR                            8.372,88 EUR 
        48,12 EUR                            1.732,32 EUR 
        48,12 EUR                            8.661,60 EUR
        48,07 EUR                            15.670,82 EUR 
        48,02 EUR                            11.572,82 EUR 
        47,39544 EUR                           1.658,8404 EUR 
        47,4129 EUR                           1.185,3225 EUR 
        47,43914 EUR                           664,14796 EUR 
        47,4442 EUR                           1.660,547 EUR 
        47,51761 EUR                           1.425,5283 EUR 
        47,52707 EUR                           2.233,77229 EUR 
        47,53105 EUR                           1.663,58675 EUR 
        47,58497 EUR                           1.713,05892 EUR 
        47,74415 EUR                           2.769,1607 EUR 
        47,84342 EUR                           5.645,52356 EUR 
        48,03583 EUR                           912,68077 EUR 
        48,09 EUR                            4.568,55 EUR 
        48,03 EUR                            5.187,24 EUR 
        47,53323 EUR                           1.663,66305 EUR 
        47,51961 EUR                           2.328,46089 EUR 
        48,03 EUR                            14.505,06 EUR 
        48,04233 EUR                           3.170,79378 EUR 
        48,04505 EUR                           672,6307 EUR 
        47,53967 EUR                           1.663,88845 EUR 
        47,56847 EUR                           523,25317 EUR 
        47,57339 EUR                           1.665,06865 EUR 
        47,60414 EUR                           618,85382 EUR 
        47,62297 EUR                           619,09861 EUR 
        47,63293 EUR                           1.667,15255 EUR 
        47,61763 EUR                           1.666,61705 EUR 
        47,94261 EUR                           5.081,91666 EUR 
        46,64689 EUR                           5.037,86412 EUR 
        47,89853 EUR                           5.843,62066 EUR 
        47,44 EUR                            14.991,04 EUR 
        47,63531 EUR                           1.857,77709 EUR 
        47,59973 EUR                           999,59433 EUR 
        47,55284 EUR                           1.664,3494 EUR 
        47,50427 EUR                           1.852,66653 EUR 
        47,50285 EUR                           4.465,2679 EUR 
        47,555 EUR                            47,555 EUR 
        48,41 EUR                            533.526,61 EUR 
        47,54203 EUR                           1.663,97105 EUR 
        47,63 EUR                            13.574,55 EUR 
        47,63 EUR                            142,89 EUR 
        47,65753 EUR                           619,54789 EUR 
        47,64996 EUR                           571,79952 EUR 
        47,63568 EUR                           1.667,2488 EUR 
        47,61078 EUR                           523,71858 EUR 
        47,61086 EUR                           523,71946 EUR 
        47,66001 EUR                           428,94009 EUR 
        47,66162 EUR                           428,95458 EUR 
        47,64189 EUR                           95,28378 EUR 
        47,6596 EUR                           1.668,086 EUR 
        47,65985 EUR                           381,2788 EUR 
        47,6761 EUR                           1.668,6635 EUR 
        47,705 EUR                            47,705 EUR 
        47,69135 EUR                           429,22215 EUR 
        47,69238 EUR                           1.716,92568 EUR 
        47,70 EUR                            3.434,40 EUR 
        47,70 EUR                            12.020,40 EUR 
        47,70 EUR                            2.385,00 EUR 
        47,80 EUR                            3.919,60 EUR 
        47,82 EUR                            14.441,64 EUR 
        47,82 EUR                            3.443,04 EUR 
        46,71114 EUR                           4.204,0026 EUR 
        46,65747 EUR                           4.339,14471 EUR 
d)      Aggregierter Preis                        Aggregiertes Volumen 
        47,7893 EUR                           1.194.732,8819 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                       30.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                        Xetra 
        MIC                               XETR (Xetra)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayer Aktiengesellschaft 
           Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
           51373 Leverkusen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 214 30-72704 
E-Mail:        ir@bayer.com 
Website:       www.bayer.com 
ISIN(s):       DE000BAY0017 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782916500426 ]

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(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 10:35 ET (14:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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