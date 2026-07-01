DJ PTA-DD: Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Bayer Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Leverkusen (pta000/01.07.2026/16:35 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Jeffrey and Laura Ubben 2000 Trust 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung b) Erstmeldung Jeffrey Ubben Aufsichtsrat 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Bayer Aktiengesellschaft b) LEI 549300J4U55H3WP1XT59 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000BAY0017 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 46,63378 EUR 606,23914 EUR 46,67459 EUR 3.640,61802 EUR 45,90 EUR 8.170,20 EUR 45,94 EUR 7.671,98 EUR 46,14 EUR 8.305,20 EUR 46,14 EUR 10.150,80 EUR 45,88 EUR 15.507,44 EUR 45,88 EUR 3.303,36 EUR 46,16 EUR 10.062,88 EUR 46,16 EUR 6.647,04 EUR 46,31743 EUR 926,3486 EUR 46,43449 EUR 2.089,55205 EUR 46,44315 EUR 2.693,7027 EUR 46,43933 EUR 882,34727 EUR 46,7553 EUR 3.085,8498 EUR 46,63358 EUR 1.725,44246 EUR 46,64252 EUR 3.404,90396 EUR 46,6332 EUR 3.404,2236 EUR 46,70901 EUR 3.129,50367 EUR 46,80022 EUR 3.463,21628 EUR 46,77906 EUR 3.976,2201 EUR 47,85 EUR 6.890,40 EUR 47,85 EUR 6.890,40 EUR 47,85 EUR 4.976,40 EUR 47,805 EUR 25.814,70 EUR 47,56239 EUR 5.279,42529 EUR 47,51 EUR 51.168,27 EUR 47,25 EUR 15.072,75 EUR 46,9206 EUR 1.266,8562 EUR 46,51 EUR 12.976,29 EUR 46,66358 EUR 4.013,06788 EUR 46,7051 EUR 3.549,5876 EUR 46,66 EUR 28.182,64 EUR 46,66 EUR 186,64 EUR 47,00738 EUR 423,06642 EUR 47,04894 EUR 1.317,37032 EUR 47,05817 EUR 423,52353 EUR 47,06388 EUR 2.070,81072 EUR 47,08554 EUR 2.354,277 EUR 47,11581 EUR 612,50553 EUR 47,20147 EUR 1.416,0441 EUR 47,21883 EUR 3.069,22395 EUR 47,22007 EUR 708,30105 EUR 47,14048 EUR 3.394,11456 EUR 47,12119 EUR 2.073,33236 EUR 47,00639 EUR 2.397,32589 EUR 47,00717 EUR 1.034,15774 EUR 47,03 EUR 21.257,56 EUR 47,05265 EUR 1.223,3689 EUR 47,09337 EUR 1.318,61436 EUR 47,09436 EUR 1.507,01952 EUR 47,06169 EUR 1.741,28253 EUR 47,1263 EUR 1.649,4205 EUR 47,12153 EUR 1.602,13202 EUR 47,14375 EUR 1.697,175 EUR 47,12754 EUR 1.837,97406 EUR 47,09796 EUR 1.695,52656 EUR 47,77 EUR 36.018,58 EUR 47,77 EUR 5.350,24 EUR 47,1015 EUR 2.166,669 EUR 47,12573 EUR 1.649,40055 EUR 47,13298 EUR 2.168,11708 EUR 47,18016 EUR 1.651,3056 EUR 47,18016 EUR 2.264,64768 EUR 47,22 EUR 1.605,48 EUR 47,25731 EUR 1.370,46199 EUR 47,25731 EUR 850,63158 EUR 47,31557 EUR 1.656,04495 EUR 47,31534 EUR 757,04544 EUR 47,24783 EUR 1.700,92188 EUR 47,25043 EUR 1.228,51118 EUR 47,26253 EUR 1.654,18855 EUR 47,42199 EUR 1.090,70577 EUR 47,73 EUR 13.221,21 EUR 47,72173 EUR 524,93903 EUR 47,455 EUR 12.243,39 EUR 47,80929 EUR 4.446,26397 EUR 47,78091 EUR 860,05638 EUR 47,395 EUR 15.308,585 EUR 47,53582 EUR 1.235,93132 EUR 48,12 EUR 8.372,88 EUR 48,12 EUR 1.732,32 EUR 48,12 EUR 8.661,60 EUR 48,07 EUR 15.670,82 EUR 48,02 EUR 11.572,82 EUR 47,39544 EUR 1.658,8404 EUR 47,4129 EUR 1.185,3225 EUR 47,43914 EUR 664,14796 EUR 47,4442 EUR 1.660,547 EUR 47,51761 EUR 1.425,5283 EUR 47,52707 EUR 2.233,77229 EUR 47,53105 EUR 1.663,58675 EUR 47,58497 EUR 1.713,05892 EUR 47,74415 EUR 2.769,1607 EUR 47,84342 EUR 5.645,52356 EUR 48,03583 EUR 912,68077 EUR 48,09 EUR 4.568,55 EUR 48,03 EUR 5.187,24 EUR 47,53323 EUR 1.663,66305 EUR 47,51961 EUR 2.328,46089 EUR 48,03 EUR 14.505,06 EUR 48,04233 EUR 3.170,79378 EUR 48,04505 EUR 672,6307 EUR 47,53967 EUR 1.663,88845 EUR 47,56847 EUR 523,25317 EUR 47,57339 EUR 1.665,06865 EUR 47,60414 EUR 618,85382 EUR 47,62297 EUR 619,09861 EUR 47,63293 EUR 1.667,15255 EUR 47,61763 EUR 1.666,61705 EUR 47,94261 EUR 5.081,91666 EUR 46,64689 EUR 5.037,86412 EUR 47,89853 EUR 5.843,62066 EUR 47,44 EUR 14.991,04 EUR 47,63531 EUR 1.857,77709 EUR 47,59973 EUR 999,59433 EUR 47,55284 EUR 1.664,3494 EUR 47,50427 EUR 1.852,66653 EUR 47,50285 EUR 4.465,2679 EUR 47,555 EUR 47,555 EUR 48,41 EUR 533.526,61 EUR 47,54203 EUR 1.663,97105 EUR 47,63 EUR 13.574,55 EUR 47,63 EUR 142,89 EUR 47,65753 EUR 619,54789 EUR 47,64996 EUR 571,79952 EUR 47,63568 EUR 1.667,2488 EUR 47,61078 EUR 523,71858 EUR 47,61086 EUR 523,71946 EUR 47,66001 EUR 428,94009 EUR 47,66162 EUR 428,95458 EUR 47,64189 EUR 95,28378 EUR 47,6596 EUR 1.668,086 EUR 47,65985 EUR 381,2788 EUR 47,6761 EUR 1.668,6635 EUR 47,705 EUR 47,705 EUR 47,69135 EUR 429,22215 EUR 47,69238 EUR 1.716,92568 EUR 47,70 EUR 3.434,40 EUR 47,70 EUR 12.020,40 EUR 47,70 EUR 2.385,00 EUR 47,80 EUR 3.919,60 EUR 47,82 EUR 14.441,64 EUR 47,82 EUR 3.443,04 EUR 46,71114 EUR 4.204,0026 EUR 46,65747 EUR 4.339,14471 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 47,7893 EUR 1.194.732,8819 EUR e) Datum des Geschäfts 30.06.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Xetra MIC XETR (Xetra)
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 214 30-72704 E-Mail: ir@bayer.com Website: www.bayer.com ISIN(s): DE000BAY0017 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1782916500426 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
July 01, 2026 10:35 ET (14:35 GMT)