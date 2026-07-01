Die Bank of America hat zum Start des dritten Quartals ihre Favoritenliste für europäische Aktien aktualisiert. Analyst Eric Lopez nennt Airbus, Atlas Copco, Compass Group, Ferguson, Kingspan Group, Orsted und Relx als klare Kaufkandidaten. Auf der anderen Seite stehen BASF, Lanxess und Legrand, die Lopez als "Underperformer" einstuft. Airbus mit großen Erwartungen am 21. Juli Bei Airbus richtet sich der Blick auf das Geschäftsupdate am 21. Juli. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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