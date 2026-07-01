Nike hat im vierten Geschäftsquartal zwar besser abgeschnitten als erwartet, doch ein großer Sondereffekt durch Zollrückerstattungen verzerrt den Gewinnsprung deutlich. Besonders das schwache China-Geschäft, hohe Lagerbestände und starke lokale Konkurrenz zeigen, dass der Konzern operativ weiter unter Druck steht. Analysten sehen eine echte Trendwende frühestens im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027, während der Investorentag im November ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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