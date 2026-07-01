© Foto: Boris Roessler/dpaAn der Wall Street hat die Stimmung gedreht, nicht zuletzt dank einer sehr starken Meta-Aktie. Der DAX rettet sich zum Börsenschluss ins Plus dank Rheinmetall und SAP. Gold, Silber und Bitcoin verteuern sich, Öl fällt.US-Börsen: Zinsängste flammen auf Die Wall Street hat ihre frühen Verluste abgschüttelt und legt aktuell (Stand 18:00 Uhr) größtenteils zu. Nur die Nasdaq wird von schwachen Techwerten ausgebremst. Der marktbreite S&P 500 steigt um 0,2 Prozent, während es für den Dow Jones um 0,6 Prozent aufwärts geht. Der technologielastige Nasdaq 100 fällt hingegen um 1,0 Prozent zurück. Größte Dow-Gewinner sind Salesforce und Nike. Nike hatte am Vorabend Zahlen berichtet, die wegen …
Enthaltene Werte: DE0006452907,US6541061031,DE0007030009,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,DE000A1EWWW0,XD0002742XXX,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USD,DE0007236101,SE0021921269Den vollständigen Artikel lesen
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