Siemens schließt 2026 seinen Traditionsstandort Nürnberg-Moorenbrunn und versteigert nahezu 1400 Einrichtungsstücke. Rund 2000 Beschäftigte sind bereits nach Erlangen und Fürth umgezogen. Gleichzeitig gerät die Siemens Energy-Aktie unter Druck und bleibt deutlich hinter dem steigenden DAX zurück.Inventar kommt ab 1 Euro unter den Hammer Mehr als 40 Jahre lang war Siemens in Nürnberg-Moorenbrunn vertreten. Nun läuft der Mietvertrag aus, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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