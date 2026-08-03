EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien - 5. Zwischenmeldung
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU)
Im Zeitraum vom 27. Juli 2026 bis einschließlich 2. August 2026 wurden insgesamt Stück 329.226 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 1. Juli 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 1. Juli 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siemens.com
|LEI Code:
|W38RGI023J3WT1HWRP32
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2376380 03.08.2026 CET/CEST