Nemetschek (NEM) hat im zweiten Quartal 2026 solide Ergebnisse geliefert, mit einem Umsatzwachstum von 14,5% bei konstanten Wechselkursen und starkem Momentum in den Bereichen Build, Subscription und SaaS. Der Umsatz übertraf leicht die Konsensschätzungen, während das EBITDA die Erwartungen aufgrund eines FX-Neubewertungseffekts im Bereich Design und akquisitionsbedingte Kosten verfehlte. Das zugrunde liegende Margenprofil scheint jedoch intakt zu sein, unterstützt durch eine angepasste EBITDA-Marge von 31,0% und anhaltendes Wachstum bei wiederkehrenden Einnahmen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde bekräftigt, wobei HCSS etwa 600 BP zum Wachstum beiträgt, jedoch die Margen um etwa 150 BP verwässert. Wir nehmen nur geringfügige Schätzungsanpassungen vor, senken unser Kursziel auf 89,00 EUR (zuvor 91,00 EUR) und bekräftigen das BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nemetschek-se
© 2026 mwb research