Das Amtsgericht Bitburg hat am Mittwoch das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Soluxtec GmbH eröffnet. Zugleich bleibt der bereits im vorläufigen Verfahren agierende Rechtsanwalt Jakob Joeres von dhpg als Insolvenzverwalter im Amt. Er hatte bereits im vorläufigen Insolvenzverfahren nach einer tragfähigen Investorenlösung gesucht, die mit Eröffnung des Hauptverfahrens nun auch umgesetzt wird. Die Ronma Deutschland GmbH wird als strategischer Investor bei Soluxtec einsteigen, wie die Prüfungs- und Beratungsgesellschaften dhpg mitteilte. Ronma Deutschland will demnach den Produktionsstandort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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