Zürich - Am 2. Juli 2026, findet der ServiceNow AI Summit 2026 im «The Circle» am Flughafen Zürich statt. Mehr als 500 Teilnehmende werden erwartet, um sich über die neuesten Entwicklungen rund um den ServiceNow AI Control Tower sowie Themen wie AI Governance, Security, Datenmanagement und autonome Workflows informieren. In diesem Beitrag beleuchtet ServiceNow das grosse Sicherheitsproblem der oft fehlenden Transparenz darüber, wer tatsächlich Zugriff ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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