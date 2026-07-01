© Foto: SOPA Images - Sipa USABlackRock setzt nicht nur auf Aktien. Auch auf Staatsanleihen setzt der weltgrößte Vermögensverwalter derzeit. Wegen geopolitischer Unwägbarkeiten bevorzugt man aber Zinspapiere mit hoher Bonität und mittlerer Laufzeit.Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock setzt weiter auf KI-Aktien, empfiehlt jedoch im derzeitigen Umfeld von steigenden Zinsen auch Staatsanleihen. Im Gespräch mit dem Handelsblatt erklärte Ann-Katrin Petersen, Leiterin der Kapitalmarktstrategie für den deutschsprachigen Raum und Osteuropa bei Blackrock: "Höhere Anleiherenditen haben Zinserträge wieder zu einem wichtigen Anker im Portfolio gemacht." Der Krieg im Nahen Osten und die geschlossene Straße von Hormus haben …
Enthaltene Werte: GB00BJDQQXXX,184940183,184940291,US09290D1019Den vollständigen Artikel lesen
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