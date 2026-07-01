Ein lichtaktivierter Duftverstärker, zunächst für Flüssigwaschmittel

IFF (NYSE: IFF) ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Aromen, Duftstoffe, Lebensmittelzutaten sowie Gesundheits- und Biowissenschaften gab heute die Einführung von SENSORA bekannt, seiner fortschrittlichen, zum Patent angemeldeten Pro-Fragrance-Technologie, die das Dufterlebnis in den Bereichen Haushalts-, Textil- und Körperpflegeprodukte revolutionieren soll. SENSORA wurde entwickelt, um der steigenden Nachfrage nach einem länger anhaltenden und raffinierteren Dufterlebnis gerecht zu werden. Die Technologie sorgt für ein sich weiterentwickelndes Duftprofil mit anhaltender Freisetzung, wodurch der Genuss weit über die erste Anwendung hinaus verlängert wird.

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SENSORA, IFF's light-activated pro-fragrance experience enhancer

"Mit SENSORA erschließen wir neue Dimensionen der Duftleistung eine Welt, in der sich der Duft im Alltag auch lange nach dem ersten Moment der Anwendung noch entfaltet", sagte Ana Paula Mendonça, Präsidentin von IFF Scent. "Durch die Kombination von Pro-Fragrance-Wissenschaft mit unserer fundierten Expertise im Duftdesign schaffen wir nachhaltigere, bedeutungsvollere Erlebnisse, die den Verbrauchern Freude bereiten."

Wo Pro-Fragrance-Wissenschaft auf die Verbesserung des Dufterlebnisses trifft

Ein Pro-Fragrance ist ein Abgabesystem, das für die kontrollierte Freisetzung von Duftstoffen entwickelt wurde. Das Herzstück von SENSORA ist ein innovativer Pro-Fragrance-Mechanismus, der so konzipiert ist, dass er im Laufe der Zeit komplexe olfaktorische Dimensionen freisetzt. Diese Aktivierung wird durch Licht sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ausgelöst und ermöglicht eine kontrollierte, stufenweise Freisetzung des Duftes vom Einlagern bis zum Tragen.

SENSORA wurde entwickelt, um:

die Duftpräsenz weit über den Waschvorgang hinaus bis in die Nutzungsphase aufrechtzuerhalten

im Laufe der Zeit neue olfaktorische Facetten zu enthüllen und so die Fülle und Raffinesse zu verstärken

die Duftwahrnehmung über Tage hinweg zu verlängern bis zu 20 Tage nach der Aktivierung

Erste Anwendung: Textilpflege

Heute stellt IFF im Rahmen seines Portfolios zur Verbesserung des Dufterlebnisses "Floral Fusion" auf der SENSORA-Plattform vor seinen ersten lichtaktivierten Pro-Fragrance, der speziell für Flüssigwaschmittel entwickelt wurde. Er sorgt für ein lang anhaltendes, sich weiterentwickelndes Dufterlebnis, indem er auf trockenen Textilien raffinierte blumige Noten freisetzt und so das Dufterlebnis über die ursprüngliche Duftsignatur hinaus bereichert.

"SENSORA bietet unseren Kunden eine wirkungsvolle neue Möglichkeit, sich im Bereich der Wäschepflege zu differenzieren einer Kategorie, in der Verbraucher zunehmend erwarten, dass Düfte sowohl eine anhaltende Wirkung als auch ein gesteigertes sensorisches Vergnügen bieten", sagte Jan Bechtel, Senior Vice President für Konsumdüfte bei IFF Scent. "Ausgehend von Flüssigwaschmitteln schafft dieses bahnbrechende Angebot neue Möglichkeiten, unvergessliche Produkterlebnisse zu schaffen, die Markenpräferenz zu stärken und auf sich wandelnde Verbrauchererwartungen einzugehen."

Reaktion auf einen deutlichen Verbrauchertrend

Eine von IFF im Jahr 2026 in 17 Ländern durchgeführte globale Umfrage zu Nutzung und Einstellungen ergab, dass Verbraucher zunehmend Vorteile suchen, die über Frische hinausgehen und eine anhaltende Wirkung sowie sensorischen Genuss bieten:

Mehr als ein Drittel erwartet, dass der Duft der Wäsche länger anhält

Fast jeder Vierte möchte, dass der Duft mindestens vier Tage lang wahrnehmbar bleibt

SENSORA geht direkt auf diese Erwartungen ein und bietet eine erstklassige Duftleistung, die für den Alltag konzipiert ist.

Eine skalierbare Plattform für zukünftige Innovationen

Als Teil der Innovationssäule SCENT+ von IFF und basierend auf der Science of Performance lässt sich SENSORA nahtlos in Duftkompositionen integrieren und gibt Parfümeuren präzise Kontrolle bei der Gestaltung maßgeschneiderter Leistungsprofile.

"SENSORA stellt einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise dar, wie wir die Duftleistung gestalten", sagte Mohammed Ashour, Vizepräsident für Innovation bei IFF Scent. "Sein lichtaktivierter Pro-Fragrance-Mechanismus gibt Parfümeuren ein neues Maß an Kontrolle, um die Entwicklung des Duftes zu orchestrieren, im Laufe der Zeit neue olfaktorische Facetten zu enthüllen und gleichzeitig eine skalierbare Plattform für Innovationen über Anwendungen und Kategorien hinweg zu bieten."

Willkommen bei IFF

Bei IFF (NYSE: IFF) schaffen wir Freude durch Wissenschaft, Kreativität und Herzblut. Als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Geschmack, Duft, Lebensmittelzutaten, Gesundheit und Biowissenschaften entwickeln wir Innovationen für die Zukunft. Jeden Tag liefern wir bahnbrechende, nachhaltige Lösungen, die Produkte, die Menschen lieben, auf ein neues Niveau heben sie fördern das Wohlbefinden, begeistern die Sinne und bereichern das menschliche Erlebnis. Erfahren Sie mehr unter iff.com, LinkedIn, Instagram und Facebook.

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