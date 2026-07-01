Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut schwächer geschlossen. Nach einem leicht positiven Start sank der Leitindex SMI im Tagesverlauf zunehmend ins Minus. Im Fokus der Anleger stand der Auftritt des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh im portugiesischen Sintra, der sich allerdings bei seinen Aussagen zurückhielt. Der von US-Präsident Donald Trump ernannte Fed-Chef vermied insbesondere Hinweise auf die Juli-Sitzung der US-Notenbank. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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