William Shatner dreht noch einmal auf: Mit 95 Jahren bringt der Captain-Kirk-Darsteller ein Heavy-Metal-Album heraus. Der Mann, der schon als ältester Mensch im All Schlagzeilen machte, passt damit erstaunlich gut zu einem Börsenthema, das gerade selbst an Lautstärke gewinnt: Weltraumaktien.Denn Raumfahrt ist längst mehr als NASA-Romantik, Mondstaub und Science-Fiction. Raketen starten häufiger, Satelliten werden kleiner, günstiger und leistungsfähiger. Aus dem All kommen heute Internet, Wetterdaten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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