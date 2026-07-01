Zwar hat die Hongkonger Börse aufgrund eines Feiertages am heutigen Mittwoch geschlossen, doch die an den US-Märkten gelisteten ADRs chinesischer Unternehmen geben dennoch mächtig Gas. Ausschlaggebend dafür dürften vor allem die jüngsten Äußerungen von Fed-Chef Kevin Warsh gewesen sein.• US-gelistete China-ADRs legen kräftig zu.• Zuvor starke Verluste seit Warshs Nominierung aus Angst vor Fed-Bilanzabbau und sinkender Liquidität.• Warshs zurückhaltender Auftritt in Sintra nahm diese Angst und löste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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