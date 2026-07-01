Laut einer neuen Umfrage von Riskified zu Sommerreisen 2026 verändern digitale und KI-gestützte Tools grundlegend die Reiseplanung, jedoch beeinflussen Sicherheitsbedenken und die Frage nach der Authentizität der Angebote nach wie vor das Verhalten beim Bezahlvorgang

Riskified (NYSE: RSKD), ein Weltmarktführer im Bereich der Betrugserkennung im E-Commerce und der Risikoanalyse, hat heute die Ergebnisse einer weltweiten Umfrage veröffentlicht, die im Vorfeld der Sommerreisezeit 2026 durchgeführt wurde und sich mit dem Reiseverhalten der Verbraucher, ihren Buchungserfahrungen sowie ihrem Vertrauen in digitale und KI-gestützte Reisetools befasste.

Die unter mehr als 4.000 Verbrauchern in den USA, im Vereinigten Königreich, in China, Japan, Mexiko, Brasilien und Kolumbien durchgeführte Studie deutet auf eine starke Nachfrage nach Sommerreisen sowie die zunehmende Nutzung digitaler und KI-gestützter Tools für die Reiseplanung.

Die wichtigsten Ergebnisse aus der Riskified-Umfrage zu Sommerreisen 2026:

81 der Verbraucher nutzen digitale Plattformen für die Reiseplanung, wobei 26 sich bereits auf KI wie ChatGPT und Gemini verlassen.

Freizeit bleibt mit 63 der Hauptgrund für Reisen, gefolgt von Besuchen bei Freunden und Familie (25 %), dem Besuch von Live-Veranstaltungen (7 %) und Geschäftsreisen (5 %).

47 nennen die Sicherheit bei der Bezahlung und 39 gefälschte oder ungültige Tickets als ihre größten Bedenken beim Online-Kauf von Tickets.

Mehr als die Hälfte der Verbraucher (53 %) gibt an, dass Schritte zur Identitätsprüfung sie manchmal oder häufig dazu veranlassen, eine Buchung abzubrechen.

Nur 17 würden einen KI-gestützten Reisebot mit der Verarbeitung von Zahlungs- oder Reisepassinformationen ohne menschliche Aufsicht beauftragen.

63 der Verbraucher geben zu, dass hohe Rabatte sie zu einer schnellen Buchung verleiten würden, selbst wenn sie Zweifel hätten was Betrügern eine ideale Angriffsfläche bietet.

Während KI-Tools bei der Reiseplanung mittlerweile weit verbreitet sind, schwindet das Vertrauen deutlich, wenn es um die eigentliche Buchung sowie die Weitergabe vertraulicher Daten wie Zahlungsinformationen oder Passdaten geht.

Fast die Hälfte der Verbraucher nennt die Zahlungssicherheit (47 %) als wichtigstes Anliegen beim Online-Kauf von Tickets. Bedenken wegen gefälschter oder ungültiger Tickets werden von 39 der Befragten angeführt. Dies verdeutlicht die weitreichenden Herausforderungen sowohl im Hinblick auf die finanzielle Sicherheit als auch auf die Echtheit der Tickets.

Beim Buchen zeigt sich nach wie vor ein gemischtes Bild: Lediglich rund ein Drittel der Konsumenten berichtet von einem reibungslosen Buchungsprozess. Viele stoßen beim Bezahlvorgang weiterhin auf Hindernisse, darunter abgelehnte Zahlungen und Identitätsprüfungen, die den Buchungsprozess unterbrechen oder verhindern können.

Indessen können sich Maßnahmen zur Identitätsprüfung, die eigentlich Betrug verhindern sollen, negativ auf die Abschlussraten auswirken: Mehr als die Hälfte der Verbraucher gibt an, dass solche Schritte sie manchmal oder häufig dazu veranlassen, eine Buchung abzubrechen.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt der Preis ein starker Anreiz für eine Buchung. So geben 63 der Verbraucher an, dass hohe Rabatte sie trotz möglicher Hindernisse dazu bewegen würden, schnell zu buchen.

"KI prägt bereits heute die Art und Weise, wie Verbraucher ihre Reisen planen, hat jedoch noch nicht das gleiche Vertrauen gewonnen, wenn es um den eigentlichen Kauf geht", so Jeff Otto, Chief Marketing Officer bei Riskified. "Unsere Daten zeigen eine deutliche Lücke zwischen Inspiration und Kauf. Verbraucher nutzen KI gerne zur Reiseplanung, doch sobald Geld, Identität und die Sicherheit der Buchung auf dem Spiel stehen, erwarten sie weiterhin wirksame Schutzmaßnahmen. Für Reiseanbieter besteht die Herausforderung darin, Ausgewogenheit zu finden: eine Sicherheit, die stark genug ist, um raffinierte Betrugsmaschen zu stoppen, und ein Buchungserlebnis, das so reibungslos ist, dass man die 53 der Käufer nicht verliert, die eine mühsame Buchung abbrechen würden."

Über die Marktstudie

Riskified führte eine weltweite Umfrage unter 4.060 Verbrauchern in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in China, Japan, Mexiko, Brasilien und Kolumbien durch, um das Verhalten bei der Reiseplanung, die Erfahrungen bei der Buchung und das Vertrauen in KI-gestützte Reisetools zu untersuchen.

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) ermöglicht es Unternehmen, das Wachstum im E-Commerce zu steigern, indem sie Risiken geschickt umgehen. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, verlassen sich auf Riskified, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, Betrug und Richtlinienmissbrauch in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die KI-gestützte Betrugs- und Risikoplattform von Riskified, die von dem größten Team von E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und verwaltet wird, analysiert das Individuum hinter jeder Interaktion, um Echtzeitentscheidungen und zuverlässige identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Erfahren Sie mehr unter riskified.com.

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