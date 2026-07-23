Auszeichnung in der Kategorie "Zahlungen" markiert die kontinuierliche Präsenz von Riskified als einer der führenden Fintech-Innovatoren der Welt

Riskified (NYSE: RSKD), ein Marktführer im Bereich E-Commerce-Betrugserkennung und Risikoanalyse, wurde in die Liste der World's Top Fintech Companies 2026 von CNBC in der Kategorie "Zahlungen" aufgenommen. Die Liste, die mittlerweile zum vierten Mal veröffentlicht wird, wird von CNBC in Zusammenarbeit mit Statista Inc., der globalen Statistik- und Branchenranking-Firma, erstellt. Sie wurde am 22. Juli 2026 bekanntgegeben und ist auf der Website von CNBC einsehbar.

Riskified schafft es zum zweiten Mal in die Liste. Zuvor wurde das Unternehmen 2024 mit dieser Auszeichnung geehrt, die seine Position im Sektor für E-Commerce-Betrug und Risikointelligenz stärkte und seinen fortgesetzten Erfolg bei der Befähigung von Unternehmen hervorhob, Umsatz und Rentabilität zu steigern, indem sie Risiken über seine KI-gestützte Plattform mindern.

Das Ranking von CNBC und Statista erfasst die Top-500-Unternehmen in acht Fintech-Segmenten Zahlungen, Neobanking, alternative Finanzierung, Vermögenstechnologie, digitale Vermögenswerte, Enterprise-Fintech, Insurtech und Regtech. Unternehmen werden anhand eines aggregierten Modells bewertet, das übergeordnete und segmentspezifische KPIs abwägt.

"Für Riskified ist es eine Ehre, von CNBC als eines der World's Top Fintech Company ausgezeichnet zu werden", sagte, Eido Gal, CEO und Mitgründer von Riskified. "Diese Auszeichnung spiegelt den kontinuierlichen Einsatz unseres Teams, E-Commerce Händlern dabei zu helfen, Freigaben und Umsatz zu steigern und gleichzeitig zunehmend ausgeklügelten Betrugs- und Missbrauchsfällen begegnen zu können. Wir werden auch weiterhin fortschrittliche Risk-Intelligence-Lösungen bieten, die Online-Transaktionen schützen und bessere Geschäftsergebnisse fördern."

Riskified verfolgt die Vision, mithilfe von KI eine sicherere E-Commerce-Welt aufzubauen. Das Unternehmen wurde vor über zehn Jahren gegründet, als der E-Commerce langsam weltweit zunahm, und gilt in einem Umfeld, in dem E-Commerce und Betrugsfälle zunehmen, als Wegbereiter eines Daten- und Machine-Learning-Ansatzes für die Betrugsprävention. Heute unterstützt die Risk-Intelligence-Plattform von Riskified Lösungen für die groß angelegte Bekämpfung von Betrug und Richtlinienmissbrauch und liefert Echtzeitentscheidungen, dank der Händler auf der ganzen Welt, wie Finish Line, Rue Gilt Groupe, TickPick, TicketNetwork und Gametime, mehr Kunden gewinnen, mehr Aufträge freigeben und mehr Einnahmen behalten können.

Über Statista

Statista ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Erstellung von Unternehmens-, Marken- und Produktrankings sowie Bestenlisten, die auf umfangreichen Marktforschungen und Datenanalysen basieren: Statista zeichnet die besten aus. Mit einem Team aus mehr als 100 professionellen Analysten und in Kooperation mit über 45 hoch angesehenen Medienmarken auf allen Kontinenten schafft Statista Transparenz für Verbraucher und Business-Entscheidungsträger und hilft Unternehmen, in unzähligen Branchen und Produktkategorien Vertrauen und Anerkennung aufzubauen.

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) ermöglicht es Unternehmen, das Wachstum im E-Commerce zu steigern, indem sie Risiken geschickt umgehen. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, verlassen sich auf Riskified, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, Betrug und Richtlinienmissbrauch in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die KI-gestützte Betrugs- und Risikoplattform von Riskified, die von dem größten Team von E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und verwaltet wird, analysiert das Individuum hinter jeder Interaktion, um Echtzeitentscheidungen und zuverlässige identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Erfahren Sie mehr unter riskified.com.

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